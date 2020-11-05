Косачев считает, что выборы в США подтвердили наличие глубокого раскола в обществе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Выборы президента США подтвердили наличие глубокого раскола в американском обществе, в этой избирательной кампании уже есть один проигравший - сама процедура выборов. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Похоже, в президентской гонке уже есть один проигравший - сама процедура, и в конечном итоге - демократия. Скандалы, странные смены лидеров в отдельных штатах, пропажи и вбросы бюллетеней, позиция СМИ и прочие неприглядные эпизоды нынешней кампании выставили электоральный процесс не в самом лучшем свете. Во всяком случае, сами американцы весьма жестко прошлись бы по подобным эпизодам, случись они в других странах, вплоть до непризнания итогов", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "гонка пенсионеров" в США из категории "оба хуже" пока так и не выявила победителя, как не выявила и какого-то внешнего вмешательства. "Но вот что точно подтвердилось в ходе выборов, так это глубокий раскол в обществе США. Учитывая рекордную явку, более 100 млн человек - тем более в условиях пандемии - можно сделать вывод, что раскол этот касается не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами все только начинается, а не заканчивается", - полагает сенатор.

При этом он отметил, что уход из основной повестки в США "российского вмешательства" может оказаться "если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором, который более не будет использоваться оппонентами во внутриполитических склоках". "Уже немало по нынешним временам", - написал Косачев.

Он отметил, что результатов голосования "судя по всему, всем придется подождать". "Для нас интереснее всего, разумеется, то, что может произойти во внешнеполитической сфере. Но большинство экспертов - и я с ними соглашусь - именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону", - полагает сенатор.

Вместе с тем, уверен глава международного комитета СФ, определенные изменения в политике в целом будут. В частности, он напомнил, что Джо Байден уже пообещал, что в случае его победы США вернутся в Парижское соглашение по климату. "Но его негативный настрой по отношению к России общеизвестен, кроме того, практически все репрессивные меры в отношении России принимались обеими партиями в Конгрессе консенсусно. И хотя республиканцы, похоже, могут удержать небольшое большинство в Сенате, на наших двусторонних связях это никак не скажется: слишком многое должно измениться в умах на Капитолии, и даже смены администрации Белого дома для этого недостаточно", - считает Косачев.