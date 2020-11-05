Песков не знает, был ли план Киева по достижению мира на востоке Украины передан РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обладает информацией, был ли предложенный Киевом план действий по достижению мира на востоке Украины передан Москве.

"Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

Представитель Кремля также отметил, что предложение Киева о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с минскими договоренностями.

Песков добавил при этом, что встреча "нормандской четверки" ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения "Минска-2".