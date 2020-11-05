{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 5 ноября встретится с главой Тульской области

Президент обсудит с Алексеем Дюминым развитие региона

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Тульской области Алексеем Дюминым и обсудит с ним развитие региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он (Путин) примет тульского губернатора Дюмина, - сказал представитель Кремля. - Алексей Дюмин, как традиционно это происходит, доложит о том, как живет область: основные точки развития, проблемы и так далее".

Кроме того, у российского лидера в четверг запланирован ряд внутренних совещаний, добавил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТульская область
Выборы президента США - 2020
Кремль пока не комментирует подведение итогов выборов в США
Комментарии из Москвы по выборам в США воспринимались бы в Америке как "красная тряпка для быка", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать полностью