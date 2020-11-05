Путин 5 ноября встретится с главой Тульской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Тульской области Алексеем Дюминым и обсудит с ним развитие региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он (Путин) примет тульского губернатора Дюмина, - сказал представитель Кремля. - Алексей Дюмин, как традиционно это происходит, доложит о том, как живет область: основные точки развития, проблемы и так далее".

Кроме того, у российского лидера в четверг запланирован ряд внутренних совещаний, добавил Песков.