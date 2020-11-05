ЦИК передал вакантные думские мандаты представителям "Единой России" и КПРФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг принял решение передать вакантные мандаты депутатов Госдумы политических партий "Единая Россия" и КПРФ двум представителям партий из федерального списка кандидатов.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией КПРФ, Лябихову Роману Михайловичу", - говорится в постановлении. Также ЦИК передал вакантный мандат представителю "Единой России" Ольге Васильевой.

Госдума на пленарном заседании 13 октября приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Валентина Суббота на основании его заявления и депутата фракции КПРФ Александра Некрасова - в связи с наделением его полномочиями члена Совфеда. В нижней палате парламента Суббот входил в состав комитета по аграрным вопросам, а Некрасов занимал пост зампредседателя думского комитета по энергетике.