Песков заявил, что закон о гарантиях бывшим президентам является обычной практикой

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил внесение в Госдуму проекта закона о гарантиях бывшим главам российского государства обычной практикой.

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, чем вызвано внесение в нижнюю палату парламента проекта такого закона, представитель Кремля заметил, что "наиболее логично это объяснить тем, что идет целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России".

"В рамках этого пакета также такой [проект закона о гарантиях экс-президентам], это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана", - отметил Песков. Он добавил, что "это не является новацией с точки зрения международной практики", и согласился с мнением, что проект закона "доводит до ума" текущий статус.

О законопроекте

Глава комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг вносят в нижнюю палату законопроект, который приводит порядок лишения неприкосновенности экс-главы государства в соответствие с конституцией.

Согласно нормам, установленным в действующей редакции закона, экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму, которая дает согласие на лишение неприкосновенности бывшего главы государства.

Принятое постановление направляется в СФ, который в течение трех месяцев должен рассмотреть вопрос о лишении экс-президента неприкосновенности. Если Госдума или СФ откажутся давать согласие, то уголовное дело прекращается.

Новый порядок

В соответствии с поправками, которые предлагается внести, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов РФ и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой. После выдвижения Думой обвинений против бывшего главы государства СФ должен будет в течение трех месяцев принять решение о лишении его неприкосновенности. Если этого не будет сделано, то обвинения считаются отклоненными.

"В рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации вправе участвовать президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, в отношении которого выдвинуто обвинение", - говорится в законопроекте.

Также законопроектом уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.