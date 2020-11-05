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Песков объяснил, с чем связан перевод в онлайн учебного курса Кремля для вице-губернаторов

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "в силу известных пандемических причин форматы у всего и вся меняются"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Перенос традиционного учебного курса для вице-губернаторов, курирующих внутреннюю политику, связан с эпидемиологическими причинами. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что планировавшийся в этом году традиционный учебный курс Кремля для заместителей губернаторов перенесен и пройдет позднее в онлайн-формате.

"Что касается переноса, тут очевидна причина", - сказал Песков. Он также отметил, что сейчас "в силу известных пандемических причин форматы у всего и вся меняются, к сожалению, на дистанционные". При этом, по словам пресс-секретаря, прикладываются максимальные усилия для того, чтобы дистанционность процессов никоим образом не влияла на содержание.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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