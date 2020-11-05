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Песков: попытки прикрывать верой совершение преступлений должны преследоваться по закону

Пресс-секретарь президента рекомендовал ознакомиться со словами Путина о недопустимости шагов, которые могли бы трактоваться как оскорбление чувств верующих, и недопустимости экстремистских поступков тех, кто хочет использовать подобные негативные проявления

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Преступники, которые пытаются оправдывать верой экстремизм, должны преследоваться по закону, никакого прощения по отношению к ним быть не может. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду президент России Владимир Путин провел встречу с представителями религиозных конфессий. Отвечая в продолжение данной темы на просьбу уточнить, можно ли назвать истинно верующими тех, кто готов на преступление за оскорбление своих религиозных чувств, Песков назвал неправильной такую трактовку.

"Тем, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону. Вот о чем шла речь", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Он рекомендовал еще раз ознакомиться со словами "президента и участников встречи о недопустимости каких-то шагов, которые могли бы трактоваться как оскорбление чувств верующих, и недопустимости экстремистских поступков тех, кто хочет использовать подобные негативные проявления". "Об этом вчера достаточно недвусмысленно говорилось и самим президентом, и участниками встречи", - отметил представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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