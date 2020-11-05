Комитет Госдумы поддержал в первом чтении законопроект о Госсовете

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате принять в первом чтении президентский законопроект о Государственном совете РФ, которым закрепляются состав и функции данного органа. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Концепция законопроекта направлена на развитие обновленных положений Конституции Российской Федерации и поддерживается", - говорится в заключении комитета.

Согласно ранее одобренному Госдумой календарю работы палаты на предстоящий месяц, депутаты планируют рассмотреть законопроект о Госсовете в первом чтении на пленарном заседании 10 ноября.

Согласно документу, Госсовет возглавит президент, по должности в него также войдут премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента РФ, руководители регионов. Кроме того, по решению президента в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица.

Госсовет предлагается законодательно наделить функциями по рассмотрению вопросов взаимодействия органов публичной власти, обсуждению основных направлений внутренней и внешней политики РФ. Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию, а также по предложению президента рассматривать законопроекты общегосударственного значения, принимать решения о необходимости корректировки законодательства. В целом Госсовет призван обеспечить согласованность работы органов системы публичной власти.