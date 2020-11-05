Косачев: США могут вернуться в иранскую ядерную сделку в случае победы Байдена на выборах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Возможная победа кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена на выборах президента страны может привести к возврату Соединенных Штатов в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я думаю, что это (смягчение риторики США в отношении Ирана - прим. ТАСС) могло бы произойти. Давайте вспомним, что Совместный всеобъемлющий план действий - это детище администрации [Барака] Обамы, демократической администрации, которое отверг [Дональд] Трамп, уже придя на пост президента, когда она состоялась. Мне представляется, что, если Байден победит, он постарается демонстрировать и на этом примере, что внешняя политика республиканца Трампа была во всем ошибочной и что ему теперь предстоит исправлять ошибки, поэтому определенное смягчение, вплоть до возврата США в СВПД, я могу спрогнозировать", - сказал Косачев в четверг в эфире телеканала "Вместе-РФ".

По его словам, возможные шаги по возвращению США к СВПД вовсе не означают, что "американское давление на Иран" станет меньше. "США в этом регионе все-таки опираются на интересы своего ближайшего союзника, это Израиль, отношения Израиля с Ираном никоим образом не меняются, Израиль будет продолжать давить на США с тем, чтобы иранская политика США была максимально жесткой", - подчеркнул сенатор.