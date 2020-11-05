Крашенинников: законопроект о гарантиях для экс-президентов важен для стабильности страны

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Законопроект об изменении порядка снятия неприкосновенности с экс-президентов РФ важен для поддержания стабильности государства и общества, Госдума рассмотрит его в первом чтении вместе с проектом закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправками в закон о статусе депутата и сенатора. Об этом в четверг ТАСС сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее в четверг Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, согласно которому лишить бывшего главу государства неприкосновенности можно будет только в случае выдвижения нижней палатой против него обвинений в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления и принятия соответствующего решения Совфедом.

"Что касается времени рассмотрения, то, я думаю, что в первом чтении мы будем рассматривать вместе с законом о порядке формирования Совета Федерации и изменениями в закон о статусе сенатора и депутата", - сказал Крашенинников. Ранее он сообщал, что данные документы, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлой недели, будут рассмотрены в ноябре.

"Он (законопроект о порядке снятия неприкосновенности - прим. ТАСС) вытекает из конституции, он, конечно, связан (с законом о новом порядке формирования СФ - прим. ТАСС), потому что мы знаем, что у экс-президента будет возможность стать в том числе пожизненным сенатором", - пояснил Крашенинников.

Депутат подчеркнул, что положения законопроекта "важны как для самого человека, так и для стабильности государства и общества, чтобы те, кто занимал, занимает или будет занимать президентский пост, понимали, что существует такой статус неприкосновенности, что никто не будет мстить, преследовать и так далее". "Для сохранения стабильности в обществе это очень важный законопроект. Речь идет не о фамилиях, а о конкретных правовых отношениях", - резюмировал он.