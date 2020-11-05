Захарова: РФ надеется, что США удастся избежать беспорядков после президентских выборов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что существующие в США правовые механизмы позволят определить победителя президентских выборов и избежать массовых беспорядков. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

По ее словам, в Москве внимательно следят за подведением итогов прошедших в США всеобщих выборов. "Надеемся, что существующие в США правовые механизмы позволят в полном соответствии с американской конституцией определить будущего главу государства и, самое главное, избежать возникновения в стране массовых беспорядков", - сказала дипломат.

Захарова также обратила внимание на заявления действующего президента США Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена об уверенности в своей победе. "Действующий президент также уверенно говорит о возможных фальсификациях и намерении инициировать иски в целом ряде штатов, где предварительные итоги голосов ему представляются сомнительными, - указала она. - Учитывая эти обстоятельства, следует ожидать, что определение результатов может затянуться".

Важным этапом также станут голосование членов коллеги выборщиков 14 декабря и утверждение их итогов Конгрессом США в январе 2021 года, уверена официальный представитель МИД. "Не будем забегать вперед. Отмечу, что в условиях примерного равенства соперников за президентских пост дают о себе знать очевидные недостатки американской электоральной системы, на которую неоднократно указывали и международные наблюдатели, и признанные эксперты в этой сфере, - отметила она. - Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов".

"Одновременно хотела бы подчеркнуть, что избрание главы государства - это исключительное право американских граждан, которые заслуживают, чтобы их голоса были учтены надлежащим образом", - заключила Захарова.

Захарова добавила, что Москва готова к конструктивному взаимодействию с Вашингтоном, вне зависимости от того, кто одержит победу.

"Что касается перспектив российско-американских отношений в контексте выборов за океаном, то в Москве, как неоднократно заявляло руководство нашей страны, готовы к конструктивному взаимодействию с президентом США, кто бы им ни стал по итогам выборов", - подчеркнула дипломат.