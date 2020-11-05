В МИД РФ призвали стороны конфликта в Карабахе на практике вести дело к прекращению огня

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Москва призывает стороны нагорнокарабахского конфликта проявить сдержанность и на практике привести ситуацию в регионе к деэскалации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил. Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов", - сказала она.

Дипломат напомнила, что 1-2 ноября президент России Владимир Путин вел интенсивный обмен мнениями с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. "Ситуация вокруг Нагорного Карабаха затрагивалась в беседах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя министра иностранных дел с зарубежными коллегами. Очередной попыткой международного сообщества найти скорейший выход из драматической ситуации вокруг Нагорного Карабаха стала встреча в Женеве 30 октября сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - добавила она.

Переброска джихадистов

Захарова также заявила, что переброска джихадистов с Ближнего Востока в Нагорный Карабах может привести к возникновению террористического анклава в Закавказье.

"По поступающей информации, в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока, у которых, как мы уже говорили, руки по локоть в крови, в зону нагорнокарабахского конфликта, - сказала она. - Речь идет о радикально настроенных наемниках. Они исповедуют идеологию джихадизма. Все это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава теперь уже в Закавказье".

Как ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, численность наемников с Ближнего Востока в зоне нагорнокарабахского конфликта приближается к двум тысячам.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.