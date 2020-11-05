Захарова назвала осквернение советских мемориалов в Польше следствием политики властей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Осквернение мемориалов советским воинам, павшим в годы Второй мировой войны при освобождении Польши, - это следствие политики властей страны по переписыванию истории. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что вандалы совершенно не опасаются реакции властей, поскольку виновных в таких кощунственных и подлых действиях традиционно не обнаруживают или не находят в них состава преступления, - сказала она. - Эти ситуации [осквернения советских памятников] напрямую связаны с усилиями официальной Варшавы по переписыванию истории Второй мировой войны и отрицанию".

Официальный представитель МИД РФ заявила, что подобные инциденты демонстрируют, чего стоят заявления польского руководства о том, что в стране уважают советские мемориалы. Она подчеркнула, что Москва возмущена глумлением над советскими могилами и тем, что это уже стало "печальной традицией".

Ранее вандалы разбили памятную доску и часть цоколя памятника на братской могиле бойцов Красной армии в польском городе Страховице. Памятник уже подвергался осквернению в январе этого года, а также в 2014, 2016 и 2017 годах.