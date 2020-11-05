Захарова: проект резолюции России по женской теме не согласован из-за позиции Запада

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский юбилейный проект резолюции Совбеза ООН по тематике "Женщины, мир и безопасность" не удалось согласовать из-за неконструктивной позиции западных стран. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российское председательство в Совбезе ООН ознаменовалось двумя центральными мероприятиями: дебаты по ситуации в зоне Персидского залива и ежегодные открытые дебаты по тематике "Женщины, мир и безопасность", - сказала она. - Мы, безусловно, разочарованы тем, что из-за неконструктивной линии отдельных государств подготовленный российской стороной юбилейный проект тематической резолюции не набрал необходимого количества голосов, несмотря на проявленную российской стороной волю к поиску компромисса".

"Очевидно, что основная причина кроется в стремлении западных стран закрепить за собой эту тему и, в принципе, монопольное право на продвижение рассмотрения данной проблематики в СБ ООН", - добавила она.

Захарова обратила внимание на то, что в ходе заседания 5 октября западные партнеры вновь воспрепятствовали открытому обсуждению сирийского химического досье. "В частности, чтобы избежать неудобных вопросов, связанных с ангажированной деятельностью Техсекретариата ОЗХО на сирийском треке, они заблокировали участие в мероприятии бывшего генсека этой организации Жозе Бустани, который в свое время был смещен с должности под давлением США", - напомнила дипломат.

Вместе с тем, по словам официального представителя, подготовленные Бустани тезисы, которые изобличали порочные подходы западников, были озвучены постпредом РФ при ООН Василием Небензей. "Мы со своей стороны продолжим настаивать на неприемлемости использования химического шантажа в качестве инструмента давления на Дамаск", - подчеркнула Захарова.