МИД РФ надеется, что Кипр продолжит курс на сотрудничество вопреки давлению США

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия уверена, что Кипр сохранит курс на продвижение двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и не поддастся шантажу со стороны США. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства напомнила в этой связи о недавнем высказывании помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера о том, что Вашингтон обусловливает дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Никосией отказом Кипра предоставлять в будущем доступ к своим портам российским военным кораблям.

"Мы уже не первый раз наблюдаем, как Вашингтон выдвигает в качестве предварительного условия для развития взаимодействия с той или иной страной свертывание ею сотрудничества с Россией, причем в различных областях, - отметила она. - Такой подход противоречит неотъемлемому праву любого государства на проведение независимой внешней политики".

По словам дипломата, российская сторона придерживается иных принципов. "Мы никогда не увязываем развитие с партнерами двусторонних связей с характером их отношений с третьими странами, - продолжила она. - Не собираемся ставить других перед искусственным выбором: мы или США. Исходим из того, что речь идет о суверенной прерогативе, основанной на подлинном равноправии, и отвергаем диалог по принуждению".

"Уверены, что руководство Республики Кипр сохранит настрой на проведение многовекторного внешнеполитического курса, дальнейшее продвижение взаимовыгодного сотрудничества с РФ, имеющего богатую историю", - подчеркнула Захарова.