Захарова: Россия, Иран и Турция готовят повестку очередной встречи в астанинском формате

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия вместе Ираном и Турцией ведет подготовку повестки следующей международной встречи высокого уровня по Сирии в астанинском формате, сроки проведения которой сдвигаются из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что РФ выступает за сохранение доказавшего свою эффективность астанинского формата содействия урегулированию кризиса в Сирии и высоко оценивает достигнутый уровень взаимодействия тройки стран - гарантов этого процесса. "В связи с новой волной распространения пандемии сроки проведения 15-й международной встречи по Сирии на этой площадке приходится сдвигать", - сообщила она.

"Мы пытаемся воспользоваться вынужденной паузой, чтобы подумать вместе с партнерами о том, как насытить астанинские встречи новыми конкретными не только темами, но и обсуждением возможности преодоления имеющихся проблем, чтобы содержание этой встречи стало не просто насыщенным, но и эффективным, конструктивным. [Подумать о том], как сделать так, чтобы придать им дополнительный импульс, в том числе за счет активизации в рамках рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, заключенных, по передаче тел погибших и поиску пропавших без вести", - сказала Захарова.

Москва, Тегеран и Анкара являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии. Предыдущая встреча высокого уровня в астанинском формате прошла в столице Казахстана 10-11 декабря 2019 года. Следующая встреча планировалась на март этого года, но была перенесена из-за пандемии.