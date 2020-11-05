В Удмуртии покидает свой пост вице-премьер правительства региона

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства Удмуртии по социальным вопросам Анастасия Муталенко покидает свой пост, также переговоры о возможной смене работы ведет и первый вице-премьер Александр Свинин. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Анастасия [Муталенко] уходит, но уходит не по каким-то там причинам. У нее супруга перевели в Санкт-Петербург. Я думаю, что она уйдет на хорошую позицию, тоже в органы государственной власти", - сказал Бречалов.

Также он отметил, что переговоры о возможном переходе на другую должность ведет первый вице-премьер правительства региона Александр Свинин. "Я не буду скрывать - да, действительно, сейчас ведутся переговоры о его дальнейшей судьбе, у него есть очень сильное предложение", - добавил Бречалов.

По данным официального сайта главы и правительства Удмуртской Республики, Анастасия Муталенко с июля 2017 года по сентябрь 2017 года работала директором ГУП Удмуртской Республики "Фармация", директором ГУП региона "Аптеки Удмуртии". С 2017 по 2018 годы она занимала должность и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии, с 2018 года - заместителя председателя республиканского правительства.

Александр Свинин в 2017 занимал посты советника главы Удмуртии по экономике, и. о. первого заместителя председателя правительства республики. С того же года - должность первого заместителя председателя правительства региона.