Путин создал межведомственную комиссию по вопросам содействия международному развитию

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, комиссия создается "в целях обеспечения координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций по содействию международному развитию".

Председателем комиссии является заместитель руководителя администрации президента.

Основными задачами комиссии станут обеспечение координации деятельности органов и организаций по содействию международному развитию в экономической, политической и гуманитарной сферах, оценка эффективности оказания РФ помощи иностранным государствам, подготовка предложений президенту и правительству по вопросам, связанным с оказанием такой помощи, анализ эффективности реализации проектов и программ содействия международному развитию, а также определение приоритетных направлений взаимодействия органов и организаций с институтами гражданского общества в целях реализации таких проектов и программ.