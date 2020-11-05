В ЦПВС заявили, что боевики разоружают умеренные группировки и занимают их позиции в Сирии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Террористы из состава группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) разоружают умеренные группировки и занимают их позиции на линии соприкосновения с Вооруженными силами Сирии в провинции Идлиб, сообщил на брифинге в четверг заместитель руководителя Центра по примирения враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

"Террористы из состава группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" на линии соприкосновения с правительственными силами в районе Джебель-Завия на юге провинции Идлиб разоружают боевиков умеренных группировок и занимают их позиции. Это может свидетельствовать о планах непримиримых формирований еще более обострить обстановку с целью срыва реализации российско-турецких договоренностей", - сообщил Гринкевич.

Также он отметил значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической группировкой "Джебхат Ан-Нусра". "С 1 октября 2020 года в результате артиллерийских и минометных обстрелов, а также диверсионных вылазок бандформирований с территории идлибской зоны деэскалации погибли 39 сирийских военнослужащих, более 40 получили ранения", - уточнил замруководителя Центра.

За одни последние сутки российский ЦПВС зафиксировал в идлибской зоне деэскалации 28 обстрелов со стороны "Джебхат Ан-Нусры", в том числе, по данным сирийской стороны, 24 обстрела. Из них в провинции Идлиб совершено 22 обстрела, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Латакия - 4 обстрела.​​​​

Обстановка в Идлибе

В Центре по примирения враждующих сторон также заявили, что российские ВКС и правительственный силы Сирии не наносят ударов по гражданским объектам в провинции Идлиб.

"ВКС России и ВС САР не наносят ударов по гражданским объектам", - сообщили в центре.

В связи с появившимися в ряде зарубежных СМИ обвинениями правительственных сил Сирии в обстреле населенных пунктов в провинции Идлиб, российский ЦПВС напомнил, что ранее неоднократно предупреждал о возможности проведения боевиками провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки и дискредитацию ВС САР.