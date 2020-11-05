В МИД РФ сообщили, что Москве непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. России непонятна эмоциональная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг заявил ТАСС источник в МИД РФ.

"Честно говоря, нам не совсем понятна эмоциональная реакция уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова, - сказал собеседник агентства. - Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию".

"В то же время остаемся убежденными в том, что проникновение в Закавказье боевиков-наемников грозит стабильности и безопасности всех стран региона, включая Азербайджан и Россию", - добавил источник.