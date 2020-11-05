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Премьеры России и Белоруссии провели переговоры

Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг пообщался по телефону с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Как сообщили в пресс-службе кабмина РФ, собеседники обсудили торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию с распространением коронавируса.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру. Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Днем ранее президенты России и Белоруссии также общались по телефону. Затрагивались вопросы перевалки белорусских грузов в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также сотрудничество двух стран в военной сфере. Сообщалось, что "Лукойл" уже получил от "Белнефтехима" заявку на перевалку нефтепродуктов через распределительный перевалочный комплекс Высоцк в Ленинградской области и изучает ее.

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Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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