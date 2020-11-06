Захарова считает, что в ФРГ не готовы к прояснению обстоятельств произошедшего с Навальным

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Письмо Федерального ведомства юстиции Германии в адрес Генеральной прокуратуры России подтверждает нежелание и неготовность Берлина к прояснению истинных обстоятельств по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Лишь 30 октября в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Федерального ведомства юстиции ФРГ поступило письмо по делу Алексея Навального. Коллеги из Генпрокуратуры со своей стороны уже прокомментировали это послание. В МИД России также ознакомились с его содержанием. Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с нашим гражданином", - отметила дипломат.

В официальным сообщении МИД РФ также утверждается, что хронология событий в ситуации вокруг Навального показывает, что это срежиссированный спектакль с целью введения санкций против России.

"У любого стороннего наблюдателя, далекого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее - по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной "санкционный выстрел" в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких правил в ущерб ее национальному суверенитету, международному праву да и просто здравому смыслу", - отметили в дипведомстве.