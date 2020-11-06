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В Кремле прокомментировали публикации об отставке Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у Путина отменное здоровье и он не собирается в отставку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в пятницу публикацию британского таблоида The Sun, выступившего с утверждением о якобы готовящейся отставке российского лидера из-за проблем со здоровьем. Песков заверил, что таких планов у Владимира Путина нет, равно как и проблем со здоровьем.

"Нет", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, собирается ли президент в отставку. "Здоровье [у него] отменное", - добавил Песков.

В целом же, говоря о публикации британского издания, Песков заявил, что "здесь особо комментировать нечего". "Чушь это полная. У президента все хорошо [со здоровьем]", - сказал представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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