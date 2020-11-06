Песков не комментирует сообщения о якобы готовящейся отставке полпреда в УрФО

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сведения некоторых СМИ о якобы готовящейся отставке полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас тоже", - ответил представитель Кремля в пятницу на просьбу журналистов подтвердить информацию о возможной смене полпреда в Уральском округе.

"На такие вопросы мы тоже не отвечаем", - отказался Песков говорить о том, есть ли претензии к работе Цуканова.