Путин 6 ноября проведет встречу с главой ЦИК и международный разговор

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько двусторонних встреч, в том числе примет председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У президента несколько двусторонних встреч запланировано, - сказал представитель Кремля. - Одна из них будет с Эллой Памфиловой, Центризбирком".

Также в пятницу президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, а на вторую половину дня у него запланирован международный телефонный разговор и непубличные мероприятия, добавил Песков.