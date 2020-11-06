Песков: меры безопасности для обеспечения здоровья Путина не влияют на его рабочий график

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин работает в прежнем интенсивном режиме, предпринимаемые из-за эпидемиологической ситуации меры безопасности на его график не влияют. Об этом журналистам в пятницу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологических опасностей. Принимаются соответствующие меры для безопасности здоровья президента, но это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность работы, вы сами это видите", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, сделал ли Путин прививку от коронавируса, раз после долгого периода дистанционной работы в День народного единства все мероприятия российского лидера прошли в очном режиме, Песков заявил, что президент сам "сообщит, если и когда он сделает прививку". "Он же сам об этом говорил", - напомнил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что "какие-то встречи у него (Путина) очно проходят, какие-то в формате видеоконференции".