Песков: Россия продолжает диалог по вопросу Донбасса с Францией и Германией

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вопрос урегулирования в Донбассе не ушел на второй план с повестки дня при контактах российского президента с коллегами из Франции и Германии, он вновь поднимается по мере выполнения "Минска-2". Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, стоит", - ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли на повестке дня обсуждение с Францией и Германией темы Донбасса, или же она вытеснена более актуальными проблемами.

"По мере того, как фиксируется какое-то продвижение на треке реализации ранее достигнутых договоренностей, этот диалог интенсифицируется", - отметил Песков. "По мере того, как происходит замедление выполнения договоренностей, он замедляется. Но, безусловно, этот диалог продолжается. Иного какого-то механизма у нас нет, и поэтому в попытках способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины - это единственный механизм", - заключил он.