Мишустин рассчитывает на очную встречу глав кабминов СНГ весной 2021 года в Минске

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что главы правительств стран СНГ смогут собраться в Минске весной 2021 года. Об этом он сказал в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видео-конференц-связи.

"Рассчитываю, что весной, по сложившейся традиции, мы сможем встретиться в столице государства-председателя - в Минске", - сказал глава кабмина, пожелав успеха "братской Белоруссии" при осуществлении председательства в СНГ в 2021 году.

Мишустин напомнил, что ранее была утверждена Стратегия экономического сотрудничества СНГ на ближайшие 10 лет, а на нынешнем заседании будет обсуждаться проект плана мероприятий по реализации ее первого этапа. "Документ подготовлен с учетом новых экономических реалий, - рассказал он. - Мероприятия плана направлены на то, чтобы укрепить позиции наших государств на мировой арене, сделать экономики участников более конкурентоспособными". По словам премьера, документ учитывает необходимость ускорения цифровизации экономик. "Ситуация с коронавирусом еще раз подтвердила важность этой работы", - подчеркнул он.

Мишустин добавил, что в повестке дня - документы по атомной энергетике, трансграничной перевозке радиоактивных материалов, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, и другие.

По словам премьера, в условиях пандемии коронавируса опыт, накопленный СНГ, особенно востребован. "Нам надо научиться поддерживать друг друга в столь непростое время, развивать многостороннее взаимодействие, принимать решения, которые будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и укреплению нашего сотрудничества", - уверен он.