Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о правительстве, предусматривающий в том числе новый порядок его формирования. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документ, внесенный на рассмотрение парламента главой государства, призван заменить действующий закон от 1997 года. Его подготовили в рамках реализации новых положений конституции.

Закон предусматривает новый порядок формирования кабмина, закрепленный в основном законе. Глава государства будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Государственной думой. Эти нормы не коснутся главы МИД и министров силового блока - они назначаются на должность главой государства после консультаций с Советом Федерации, который должен проинформировать президента о своем решении не позднее недельного срока.

Согласно закону, глава государства в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Государственную думу представление по кандидатуре главы кабмина. В случае отставки премьер-министра, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой президент должен в течение недели в нижнюю палату парламента внести представление по кандидатуре председателя правительства. В свою очередь утвержденный Госдумой глава кабмина будет предлагать кандидатуры вице-премьеров и министров, на это ему отводится две недели со дня назначения. Госдуме отводится неделя на рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров.

В случае трехкратного отклонения Государственной думой кандидатуры премьер-министра президент назначает его без утверждения парламентом, в этом случае он будет вправе распустить Госдуму. Аналогичный порядок будет действовать в случае отклонения кандидатур вице-премьеров и министров - у главы государства появится право роспуска нижней палаты парламента, если более 1/3 должностей в кабинете министров остаются вакантными без учета силового блока. Кроме того, президент сможет освободить от должности любого из членов правительства без роспуска кабмина.

В законе есть положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, контролирует и координирует деятельность органов исполнительной власти, а также способствует устранению разногласий между ними. Кроме того, предусмотрен перечень полномочий правительства, которые вытекают из конституции. Так, кабинет министров будет обеспечивать гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране.

Обязанности и ограничения

Правительство будет принимать меры по защите суверенитета страны, поддержанию международного мира и безопасности на принципах невмешательства. Кроме того, кабинет министров должен будет рассматривать на заседаниях вопросы о выделении финподдержки на сумму от 500 млн рублей.

Оговаривается, что членом правительства может быть гражданин России, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство на территории иностранного государства. Кроме того, члену кабмина, его супруге или супругу, несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Также членам правительства будет запрещено заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской и иной творческой, получать вознаграждения, подарки, пользоваться оплаченными за него услугами.