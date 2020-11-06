Путин обсудил с СБ РФ борьбу с пандемией в регионах, а также ситуацию вокруг Карабаха

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Актуальное положение дел в плане борьбы с пандемией коронавируса в регионах РФ, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России. Об оперативном совещании сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал он.

"Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах РФ с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", - сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.