Лавров: диалог на уровне муниципалитетов играет важную роль в сотрудничестве стран БРИКС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Диалог БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) на уровне муниципалитетов - важная составляющая сотрудничества объединения. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам второго Международного муниципального форума стран БРИКС, текст которого опубликован в пятницу на сайте МИД РФ.

"Диалог на уровне муниципалитетов становится неотъемлемой частью разнопланового сотрудничества в рамках "пятерки". Трудно переоценить его вклад в наращивание экономических, туристических, культурных, межчеловеческих связей", - отметил министр.

Он отметил, что значимым также является обмен опытом по вопросам развития городской инфраструктуры. "Такие усилия, ориентированные на упрочение дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими народами, заслуживают уважения", - добавил Лавров.