ЦИК планирует к 2022 году создать новую цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу сообщила, что комиссия к 2022 году должна создать новую цифровую платформу, которая заменит Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы".

"Ключевой момент, который на перспективу - мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему - ГАС "Выборы". Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ", - сказала Памфилова, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

По ее словам, ЦИК также намерен перевести "на принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии". "Это все будет в интересах избирателей", - уточнила она.

Глава ЦИК добавила, что комиссия активно работает над дистанционным электронным голосованием. "Очень осторожно идем, потому что тут важно не подорвать доверие, наоборот, его заслужить. То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, стали необратимыми", - сказала Памфилова.

Она также поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку работы Центризбиркома. "И видеонаблюдение, и QR-кодирование ввели, и "Мобильный избиратель" у нас работает. Сейчас подошли к тому, что электронный сбор подписей осваиваем, проверку подписей", - сказала Памфилова.

Она также отметила, что доверие граждан "никак не должно расслаблять комиссию". "Люди сейчас более требовательными стали, предъявляют не только больше требований и к тем, кого они избирают, но и к нам более жесткие требования стали. Поэтому тут расслабляться нельзя", - подчеркнула глава ЦИК.