Памфилова предложила Путину обсудить разведение избирательного и учебного процессов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину предметно обсудить проблему разведения избирательного и учебного процессов.

В пятницу на встрече с главой государства Памфилова предложила "более предметно обсудить проблему", которая "связана с тем, что надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный". "У нас почти половина участков расположена в школах", - пояснила она.

"У меня есть предложение, потом мы его обсудим", - добавила глава ЦИК.

В июле Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.

Памфилова неоднократно подчеркивала, что реализация этой нормы потребует изменения даты проведения единого дня голосования, который в соответствии с законодательством проводится в сентябре. Это обусловлено тем, что значительная часть избирательных участков в РФ располагается в школах, проведение выборов в течение трех дней в этом месяце будет накладываться на учебный процесс.

Единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов Госдумы - в третье воскресенье сентября.