Лавров заявил, что Россия готова возобновить с США диалог в формате "два плюс два"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия была бы готова возобновить с США диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма телеканала "Звезда" "Сергей Шойгу: спешу жить".

Он отметил, что такой формат существует, в частности, с Японией, Италией, Францией. "В свое время был формат "два плюс два" между нами и американцами, но он давно уже ушел в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате", - подчеркнул министр.

Механизм консультаций с США в формате "два плюс два" был создан в 2002 году согласно совместной декларации о новых стратегических отношениях. Последняя встреча состоялась в августе 2013 года в Вашингтоне.