Лавров назвал Шойгу жестким и эффективным переговорщиком

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Сергей Шойгу является одновременно жестким и гибким переговорщиком, тонко чувствующим оппонента. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма телеканала "Звезда" "Сергей Шойгу: спешу жить".

"Он одновременно и жесткий, и гибкий переговорщик. Он понимает, что в переговорах мы достигли точки, партнер действительно раскрыл все свои карты, и в этот момент возможны договоренности, которые будут устраивать обе стороны и которые очень важно зафиксировать. Я считаю этот стиль не только абсолютно адекватным, но и единственно возможным, потому что "пережимать" партнера или делать уступки прежде, чем партнер будет на грани своих компромиссных позиций, было бы контрпродуктивно. Сергей Кужугетович очень тонко чувствует эту линию, за которую лучше не "передавить", - сказал Лавров.

Он отметил, что давно работает с Шойгу, в том числе вспомнив сотрудничество на таких направлениях гуманитарной дипломатии, как примирение враждующих сторон в конфликтах на постсоветском пространстве и других глобальных треках. "В последние годы, когда Сергей Кужугетович работает не в МЧС, а в Министерстве обороны Российской Федерации, прежде всего на ум приходит Сирия, но не только. Наши военные вместе с дипломатами активно продвигают диалог с зарубежными партнерами", - добавил Лавров.

Глава российского МИД также рассказал, что неоднократно проводил отпуск с Шойгу в Хакасии и Туве. Лавров отметил, что нынешний глава Минобороны является знатоком тайги и повадок зверей, и "наблюдать за фауной под его приглядом - это очень интересно". "Он абсолютно открытый человек. По нему видно, как он наслаждается этим "запахом тайги", как у нас раньше пели в песнях. Периодически у него возникает желание срочно "перезагрузиться", как он говорит, хотя бы на несколько дней. И я его понимаю", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Сергей Шойгу очень ценит свое тувинское происхождение, заботится о развитии родной республики, лоббирует создание там необходимой инфраструктуры, популяризирует знаменитое тувинское горловое пение.

"Он помнит о своей родине, но при этом, действительно, является человеком мира в том смысле, что, сколько я его знаю, начиная с МЧС и вот сейчас, являясь министром обороны, он и в той, и в другой своей должности понимал значение внешних факторов для достижения результатов. Понимал значение международного сотрудничества, чтобы все, что есть у России в плане влияния, будь то гуманитарная дипломатия или военная сфера, необходимо использовать для укрепления позиций на международной арене. Он это интуитивно чувствовал с самого начала", - указал глава российского дипведомства.