Путин назначил Игоря Калабухова послом России в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боснии и Герцеговине Игоря Калабухова. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом от обязанностей посла в Боснии и Герцеговине освобожден Петр Иванцов, который занимал этот пост с 2014 года.

Калабухов с 2018 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. До назначения занимал должность заместителя директора четвертого европейского департамента МИД России. В сферу компетенции этого департамента входят такие страны, как Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Кипр, Северная Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория.