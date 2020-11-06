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Путин назначил Игоря Калабухова послом России в Боснии и Герцеговине

Другим указом от обязанностей посла в Боснии и Герцеговине освобожден Петр Иванцов, который занимал этот пост с 2014 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боснии и Герцеговине Игоря Калабухова. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом от обязанностей посла в Боснии и Герцеговине освобожден Петр Иванцов, который занимал этот пост с 2014 года.

Калабухов с 2018 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. До назначения занимал должность заместителя директора четвертого европейского департамента МИД России. В сферу компетенции этого департамента входят такие страны, как Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Кипр, Северная Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория.

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Путин, Владимир ВладимировичБосния и ГерцеговинаРоссия
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