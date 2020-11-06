Захарова: деятельность России в космическом пространстве не направлена на конфронтацию

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Обвинения США в адрес Москвы по деятельности в космосе нацелены на дискредитацию российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения американских официальных лиц - министра ВВС США Барбары Барретт и командующего Космическими силами США Джона Рэймонда - в адрес России относительно разработки и испытания противоспутникового оружия наземного и космического базирования, - сказала она. - Рассматриваем этот выпад как часть инициированной Вашингтоном пропагандистской кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

По словам дипломата, представители США пытаются представить ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь общественное внимание от реальных угроз и "оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели".

Захарова подчеркнула, что действия РФ в космосе не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования космических аппаратов других государств и осуществляются в строгом соответствии с международным правом, включая базовый Договор по космосу 1967 года. "Отдаем приоритет недискриминационному использованию и исследованию космического пространства исключительно в мирных целях. Подтверждением тому служат продвигаемые Россией при широкой поддержке государств-единомышленников инициативы в данной области", - отметила она.