МИД РФ: своими заявлениями посол США ставит под сомнение суверенные права Черногории

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Рекомендации по формированию правительства Черногории со стороны посла США в республике Джуди Райзинг Райнке показывают, что Вашингтон ставит под сомнение суверенные права стран-партнеров. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Похоже, американские коллеги не считают союзников по НАТО вправе принимать самостоятельные внутриполитические решения, по сути, ставят под вопрос суверенные права и интересы тех, кого Вашингтон называет "партнерами", - отметили в министерстве. - Именно так, судя по всему, следует толковать столь менторское и высокомерное выступление главы дипмиссии США на страницах одного из наиболее популярных в Черногории печатных изданий".

Так в дипведомстве прокомментировали интервью посла черногорскому изданию Dan, в котором американский дипломат подчеркнула, что на ключевые посты в сфере безопасности в Черногории необходимо назначить людей, которые "доказали свою приверженность западным ценностям и евроатлантическому курсу".

В Москве выразили уверенность, что в Черногории смогут без постороннего участия сформировать властные структуры после прошедших 30 августа в республике выборов.