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Пандемия COVID-19
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Путин обсудил с президентом Аргентины договоренности по вакцине "Спутник V"

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами по всем основным направлениям
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом перспективы применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

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"По инициативе аргентинской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом. <...> Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обсуждены перспективы реализации имеющихся договоренностей по использованию российской вакцины "Спутник V" в Аргентинской Республике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля также отметили, что в ходе разговора был подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу. Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

3 ноября Фернандес сообщил, что у страны есть возможность приобрести 25 млн вакцин "Спутник V" в период с декабря по январь. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАргентинаРоссияФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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