Россия призвала ОБСЕ побудить Киев к скорейшему выполнению минского Комплекса мер

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия призывает ОБСЕ побудить руководство Украины действовать в целях скорейшего выполнения минского Комплекса мер на основе прямого и результативного диалога Киева с Донецком и Луганском. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимир Жеглов на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения минских договоренностей, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

"Призываем ОБСЕ и внешних кураторов Украины максимально повлиять на ее руководство, чтобы побудить действовать в интересах мира и гражданского согласия, в целях скорейшего выполнения "Комплекса мер" на основе прямого и результативного диалога Киева с Донецком и Луганском", - сказал Жеглов.

Он указал, что вслед за местными выборами Украину захлестнул очередной виток внутриполитической турбулентности - практически сразу по завершении первого этапа электорального процесса в стране разразился серьезный конституционный кризис. "Противостояние исполнительной и судебной ветвей власти сопровождается не только стремлением подключить к распрям законодательные органы, но и заявлениями о готовности прибегнуть к неоднозначным с правовой точки зрения методам для отстаивания своей позиции", - информировал Жеглов.

"Политическая нестабильность не способствует урегулированию внутреннего конфликта на востоке Украины. Среди прочего, страна подходит к моменту необходимости принятия принципиальных решений о продлении и придании постоянного характера закону об особом статусе Донбасса. 31 декабря истекает срок действия этого акта, принятого шесть лет назад", - напомнил он.

В этой связи Жеглов отметил, что в рамках контактной группы не ведутся предметные дискуссии между представителями Киева, Донецка и Луганска относительно модальностей местных выборов в отдельных районах Донбасса. Киев фактически исключил возможность такого диалога, пояснил он.

Неготовность выполнять Комплекс мер

Как указал зампостпреда, не реализуется и большинство поручений саммита нормандского формата 9 декабря 2019 года в Париже, в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский задекларировал приверженность полному выполнению минских соглашений. "К примеру, с апреля текущего года нет прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех". Как известно, работа со списками и подготовка следующего обмена осложнена отказом Киева от прекращения уголовного преследования уже освобожденных и переданных Донбассу людей", - добавил Жеглов.

Он отметил, что участившиеся заявления украинского официоза о неготовности в полной мере выполнить "Комплекс мер", необходимости переписывания минских соглашений и пересмотра действующих договоренностей вызывают серьезную тревогу за судьбу всего процесса урегулирования. "На этом фоне рассуждения зарубежных кураторов Украины о якобы "конструктивном" подходе украинских властей выглядят не просто странно, - подчеркнул заместитель постпреда. - Такие оценки, судя по всему, призваны выступить в качестве своего рода "карт-бланш" на саботаж "Минска" и срыв урегулирования".

"В очередной раз подчеркиваем необходимость согласования Киевом, Донецком и Луганском в рамках контактной группы особенностей функционирования таких пунктов в период пандемии коронавируса", - заключил Жеглов.