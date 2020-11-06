Посольство России в Черногории с 9 ноября приостанавливает оказание консульских услуг

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Черногории сообщило в пятницу о приостановке оказания консульских услуг с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране.

"В связи с резким ухудшением в октябре - ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории вследствие значительного увеличения числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), принятием властями Черногории дополнительных ограничительных мер по борьбе с ее распространением и в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан РФ посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 года предоставление консульских услуг (действий)", - указано в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что оказание консульских услуг будет возобновлено при улучшении эпидемической ситуации в стране.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в настоящее время в Черногории зафиксированы более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, от последствий инфицирования умерли 328 человек.