Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил озабоченность боестолкновениями в Карабахе и вовлечением в конфликт экстремистов из Сирии и Ливии. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров. "Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - сообщили в пресс-службе.

В Елисейском двроце подтвердили, что Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. "Президенты подробно обменялись мнениями относительно кризиса в Нагорном Карабахе и достигли договоренности о необходимости положить конец боевым действиям с тем, чтобы обеспечить возврат к переговорам на реалистической основе", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

С французской стороны при этом было выражено мнение, что главной целью является "обеспечить дальнейшее пребывание армянского населения на данной территории, а также положить конец страданию гражданского населения".

Путин и Макрон в ходе разговора также подчеркнули решимость в борьбе с терроризмом. "В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях", - говорится в сообщении Кремля.

Президенты России и Франции также обсудили наращивание усилий по скорейшей стабилизации ситуации в Ливии. "Отмечена также близость позиций и оценок России и Франции по ситуации в Ливии. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон высказались в пользу активизации усилий с целью скорейшей нормализации обстановки в этой стране", - сообщили в Кремле.

В пресс-службе добавили, что в ходе обмена мнениями по проблематике внутриукраинского урегулирования акцентирована необходимость неукоснительного выполнения минского комплекса мер и всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате, в том числе на парижском саммите 2019 года.

Как сообщили в Елисейском дворце, стороны выразили удовлетворение существующей с 27 июля договоренностью о прекращении огня, "что является конкретным результатом работы, проводимой в нормандском формате [Россия, Украина, Германия и Франция]. "Президент Макрон подтвердил свое стремление продолжать в этих рамках переговорные усилия и призвал президента Путина поддержать эту цель", - сообщил Елисейский дворец. Лидеры условились о дальнейших контактах.