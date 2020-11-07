Путин и Макрон заинтересованы в углублении сотрудничества в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре, который состоялся в субботу по инициативе французской стороны, высказали заинтересованность в углублении сотрудничества в борьбе с коронавирусом и производстве и разработке вакцин. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в августе Путин и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Была особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания.