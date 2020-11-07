{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин и Макрон заинтересованы в углублении сотрудничества в борьбе с коронавирусом

Сообщается, что стороны высказали заинтересованность в налаживании связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре, который состоялся в субботу по инициативе французской стороны, высказали заинтересованность в углублении сотрудничества в борьбе с коронавирусом и производстве и разработке вакцин. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в августе Путин и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Была особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе
Президенты подтвердили настрой на продолжение посреднических усилий России и Франции в Карабахе, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ
Читать полностью