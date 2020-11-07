Москалькова надеется, что новый президент США амнистирует ряд осужденных россиян

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что новый избранный президент США амнистирует ряд осужденных в стране россиян. Об этом в субботу сообщает пресс-служба уполномоченного.

Омбудсмен отметила, что в США продолжается подсчет голосов после прошедших президентских выборов и "это судьбоносное событие всегда дает надежду на изменения во всех сегментах общественно-политической жизни, в том числе и в первую очередь в правочеловеческой сфере".

"Хочу надеяться, что вновь избранный президент США воспользуется своим правом амнистии в отношении осужденных россиян. Это был бы не только акт гуманизма по отношению к этим людям, но и проявление милосердия к их семьям - родителям, женам, детям. Это был бы знак доброй надежды на приоритет человечности и доброты", - цитирует пресс-служба Москалькову.

Омбудсмен напомнила, что в последнее время находится в постоянном диалоге с американскими властями относительно судеб российских граждан, отбывавших или по сей день отбывающих наказание по приговору американских судов - Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Виктора Бута, Богданы Осиповой и многих других.