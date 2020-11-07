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Выборы президента США - 2020

Эксперт считает, что политическая система США проиграла, кто бы ни победил на выборах

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что нынешние выборы стали серьезным испытанием для избирательной системы и актуализировали дискуссию относительно ее будущего

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Доверие к американской политической системе подорвано, независимо от того, кто станет победителем президентской гонки в США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в субботу гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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"Кто бы ни выиграл, американская политическая система уже проиграла. Придется снова восстанавливать доверие избирателей, и то, что сейчас делает [республиканец Дональд] Трамп - обвиняет демократов в очень масштабных фальсификациях - тоже подрывает доверие, поскольку у Трампа есть свои сторонники, они считают, что он все правильно говорит, этих сторонников не так уж мало", - указал он.

По его словам, до нынешних выборов большинство американцев были убеждены, что в США фальсификации невозможны. "Американцы всегда исходили из того, что у них выборы проходят честно. Могут быть какие-то махинации, например, когда партия, которая находится у власти, так нарезает избирательные участки, чтобы всю оппозицию загнать в наименьшее количество участков, а на остальных участках получить мажоритарное большинство. Это не есть строгая фальсификация, но, конечно, не вполне корректные действия, - рассказал Кортунов. - Такие вещи бывали, они и сейчас еще есть, но это не то, чтобы устраивать карусель, чтобы одни и те же люди голосовали несколько раз на разных участках. Вбросы большего количества пустых бюллетеней в современной американской истории наблюдались очень редко".

Эксперт полагает, что нынешние выборы стали серьезным испытанием для избирательной системы и актуализировали дискуссию относительно ее будущего. "Многие говорят, зачем нам эти выборщики, это вообще какой-то архаизм, надо перейти к прямому голосованию. Другие возражают", - заметил он.

Кортунов охарактеризовал процесс подсчета голосов как беспрецедентно долгий. "Прецедент, безусловно, связан с тем, что никогда в американской истории голосование по почте не принимало таких масштабов. Отсюда сложности в подсчете голосов, отсюда и потребность в большем времени на их учет. Отсюда и всякие казусы, что считать голосом, поданным в соответствии с правилами, - пояснил он. - Трамп цепляется к времени подачи голосов, говорит, что не нужно считать голоса, которые были учтены после завершения работы избирательных участков 3 ноября. Байден говорит, что важно, не когда голос фактически поступил в избирательный участок, а когда он был отправлен. Здесь возникает очень много нюансов, которые, наверное, никто до этих выборов даже не мог себе представить".

По мнению Кортунова, обращение Трампа в суд не повлияет на итоги выборов. "Я думаю, что эти судебные процессы могут осложнить процесс передачи власти, но не повлиять на конечный результат", - резюмировал политолог.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник, 3 ноября.

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