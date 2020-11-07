Эксперт считает, что политическая система США проиграла, кто бы ни победил на выборах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Доверие к американской политической системе подорвано, независимо от того, кто станет победителем президентской гонки в США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в субботу гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Кто бы ни выиграл, американская политическая система уже проиграла. Придется снова восстанавливать доверие избирателей, и то, что сейчас делает [республиканец Дональд] Трамп - обвиняет демократов в очень масштабных фальсификациях - тоже подрывает доверие, поскольку у Трампа есть свои сторонники, они считают, что он все правильно говорит, этих сторонников не так уж мало", - указал он.

По его словам, до нынешних выборов большинство американцев были убеждены, что в США фальсификации невозможны. "Американцы всегда исходили из того, что у них выборы проходят честно. Могут быть какие-то махинации, например, когда партия, которая находится у власти, так нарезает избирательные участки, чтобы всю оппозицию загнать в наименьшее количество участков, а на остальных участках получить мажоритарное большинство. Это не есть строгая фальсификация, но, конечно, не вполне корректные действия, - рассказал Кортунов. - Такие вещи бывали, они и сейчас еще есть, но это не то, чтобы устраивать карусель, чтобы одни и те же люди голосовали несколько раз на разных участках. Вбросы большего количества пустых бюллетеней в современной американской истории наблюдались очень редко".

Эксперт полагает, что нынешние выборы стали серьезным испытанием для избирательной системы и актуализировали дискуссию относительно ее будущего. "Многие говорят, зачем нам эти выборщики, это вообще какой-то архаизм, надо перейти к прямому голосованию. Другие возражают", - заметил он.

Кортунов охарактеризовал процесс подсчета голосов как беспрецедентно долгий. "Прецедент, безусловно, связан с тем, что никогда в американской истории голосование по почте не принимало таких масштабов. Отсюда сложности в подсчете голосов, отсюда и потребность в большем времени на их учет. Отсюда и всякие казусы, что считать голосом, поданным в соответствии с правилами, - пояснил он. - Трамп цепляется к времени подачи голосов, говорит, что не нужно считать голоса, которые были учтены после завершения работы избирательных участков 3 ноября. Байден говорит, что важно, не когда голос фактически поступил в избирательный участок, а когда он был отправлен. Здесь возникает очень много нюансов, которые, наверное, никто до этих выборов даже не мог себе представить".

По мнению Кортунова, обращение Трампа в суд не повлияет на итоги выборов. "Я думаю, что эти судебные процессы могут осложнить процесс передачи власти, но не повлиять на конечный результат", - резюмировал политолог.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник, 3 ноября.