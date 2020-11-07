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Выборы президента США - 2020

Косачев считает, что в США нет однозначного и безоговорочного победителя

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. В США нет однозначного и убедительного победителя, у нового президента не будет морального права говорить, что вся Америка за его спиной. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Нет однозначного, безоговорочного и убедительного победителя. Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить, что вся Америка за его спиной", - написал Косачев на своей странице в Facebook, комментируя прогнозы, опубликованные в американских СМИ о победе Джо Байдена.

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СШАРоссияВыборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
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