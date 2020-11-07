Косачев: уход от темы вмешательства РФ может стать поводом для переговоров по разоружения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уход от темы русского влияния на выборы президента США может стать поводом для возобновления переговоров по контролю над вооружениями. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Уход виртуальных "преступлений" из повестки может отчасти переключить внимание на другие темы. Не то, что мы верим в протрезвление в Вашингтоне, но, по крайней мере, ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями? Мы точно готовы. Ждем-с", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Комментируя избирательную кампанию США 2020 в целом, он предположил, что тема русского влияния на выборы президента США, "похоже, основательно уйдет из внутриполитического американского контекста".

По мнению сенатора, с приходом к власти в США демократического президента, если он действительно победил, можно ждать больше русофобии в Европе, санкций, больше смертей в Донбассе и во многих других горячих точках мира. "Это значит - больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях", - считает парламентарий.

Вместе с тем, как полагает глава международного комитета СФ, даже Байдену придется прийти в другой - "все более многополяризирующийся мир", где нужно доказывать свою претензию на моральное, а не авторитарное мировое лидерство не санкциями, а умением действовать в общем интересе, например, в противодействии пандемии коронавируса. "А с учетом того, что последние годы внешнюю политику США определял больше Конгресс, а не президент, серьезного переосмысления на этом направлении пока ждать не приходится", - полагает Косачев.

Ранее в субботу телеканалы CNN, NBC, Fox News и агентство Associated Press выступили с прогнозом, согласно которому Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. Байден уже получил поздравления от ряда европейских политиков.