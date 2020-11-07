Эксперт: при Байдене отношения России с США могут ухудшиться по нескольким направлениям

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Отношения России и США в период президентства Джозефа Байдена не только не станут менее напряженными, но и могут ухудшиться из-за нового витка соперничества Москвы и Вашингтона на пространстве СНГ и на Ближнем Востоке. Такое мнение в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Общая генеральная линия не изменится, российско-американские отношения как были очень тяжелыми, так и останутся. По некоторым направлениям они могут измениться к худшему, - сказал собеседник агентства. - Администрация Байдена может вернуться к гораздо более напористой политике на постсоветском пространстве, что Москву всегда крайне нервирует. Возможны попытки вернуть США некоторую инициативу на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Это тоже ничего хорошего не сулит".

По словам аналитика, дополнительным препятствием для установления нормального взаимодействия между российскими властями и новой американской администрацией станет тот факт, что в нее войдут многие, кто "испытывают глубокую обиду на Россию, поскольку считают, что Москва отобрала победу на президентских выборах у кандидата от демократов Хиллари Клинтон" в 2016 году. Лукьянов указал на то, что взаимодействие Москвы и Вашингтона лишено общей повестки, поэтому ожидать какого бы то ни было развития сотрудничества не стоит. Он также добавил, что отношения с Россией сейчас не являются для США приоритетными.

При этом возможны и некоторые позитивные сдвиги, например в переговорах по разоружению. "Байден и демократы подчеркивали, что они хотят сохранить СНВ-3. Это совпадает с намерениями Москвы, поэтому здесь может быть некий успех, причем такой легкий, потому что ничего не надо делать", - предположил Лукьянов.

Эксперт не исключил, что новая администрация Белого дома на первых порах пойдет на демонстративное улучшение отношений с Китаем. "Все свалят на Трампа, что он виноват в резком ухудшении отношений, риторика изменится. Но это лишь на некоторое время, а потом имеющиеся объективные противоречия не только сохранятся, но и могут усилиться", - резюмировал он.

Победа Байдена

Ранее в субботу телеканалы CNN, NBC, Fox News, а также информационное агентство Associated Press выступили с прогнозом, согласно которому Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над президентом-республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. Сам Байден заявил, что одержал победу на выборах президента США и призвал американцев к единству. Кандидат от Демократической партии уже получил поздравления от ряда лидеров государств, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду.