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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин и Эрдоган подтвердили готовность к взаимодействию для решения конфликта в Карабахе

Президент России также проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении
Президент РФ Владимир Путин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана о телефонных контактах с лидерами Азербайджана и Армении, ориентированных на поиск вариантов урегулирования в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны подтвердили обоюдную готовность к достижению мирного решения конфликта.

"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", - говорится в сообщении.

Как сообщала в субботу канцелярия президента Турции, в ходе переговоров Эрдоган заявил о необходимости убедить руководство Армении сесть за стол переговоров. Он также подчеркнул, что постоянное решение этого конфликта является ключевым фактором для стабильности региона, утверждается в распространенном коммюнике.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин 1 и 2 ноября обстоятельно обсудил по телефону вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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