Эксперт считает, что у Трампа нет шансов оспорить результаты выборов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп не сможет оспорить итоги голосования, общая картина свидетельствует об окончательной победе кандидата от демократов Джозефа Байдена. Такое мнение высказал ТАСС в субботу директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Я не думаю, что Трамп сможет что-то переломить всерьез, потому что перевес по голосам выборщиков и по голосам избирателей у Байдена явный. Мне кажется, что Трампу ничего не светит", - сказал собеседник агентства.

По его словам, республиканцы, оспаривая итоги голосования в ряде штатов в судебном порядке, только тянут время. "Вряд ли в такой ситуации что-то изменится, потому что во всех колеблющихся штатах <...>, на которые Трамп надеялся, где он лидировал, голоса перешли к Байдену", - добавил он.

Верховный суд, считает эксперт, "не пойдет на какие-то решения в пользу Трампа". "Верховный суд уже принял решение по Пенсильвании - откладывать в отдельную кучку бюллетени, которые присланы после третьего числа (суд постановил считать бюллетени, пришедшие после закрытия избирательных участков в штате, отдельно - прим. ТАСС). Даже если не учтут они эти бюллетени, общую картину это не изменит", - добавил Гарбузов, отметив, что по другим штатам таких постановлений не принималось.

Как подчеркнул эксперт, сложно представить, чтобы при проверке выявились "миллионы фальшивых бюллетеней", хотя разного рода махинации, включая голосование уже умерших избирателей, вскрываются регулярно.

Собеседник агентства также напомнил, что результаты нынешнего голосования формально не являются окончательными, поскольку президента в США выбирают выборщики. "Следует иметь в виду, что 14 декабря собирается коллегия выборщиков по штатам, в каждом штате. И в общем-то они подводят итог всей этой кампании. И как они проголосуют, так и будет", - заключил специалист.

Итоги выборов в США

В субботу ведущие американские СМИ сообщили, что Байден набирает необходимые для избрания президентом 270 голосов выборщиков. Сам Байден объявил о своей победе и призвал американцев к единству. Трамп заявил, что не признает результаты голосования и будет обжаловать их в суде. До этого он и его предвыборный штаб не раз утверждали, что в ходе выборов были допущены многочисленные нарушения.